Україна і Естонія співпрацюватимуть у сфері оборони, зокрема, над виробництвом засобів РЕБ

Меморандум підписали Мінстратегпром та Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Україна і Естонія співпрацюватимуть у сфері оборони. Відповідний договір підписали у Таллінні заступник глави Мінстратегпрому Сергій Боєв та Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Про це йдеться на сайті українського міністерства.

Меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Йдеться про розробку і виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень.

В Україні мають намір започаткувати спільне виробництво. Це дозволить створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.