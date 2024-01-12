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Україна і Естонія співпрацюватимуть у сфері оборони, зокрема, над виробництвом засобів РЕБ

Меморандум підписали Мінстратегпром та Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Україна і Естонія співпрацюватимуть у сфері оборони, зокрема, над виробництвом засобів РЕБ
Фото: Мінстратегпром

Україна і Естонія співпрацюватимуть у сфері оборони. Відповідний договір підписали у Таллінні заступник глави Мінстратегпрому Сергій Боєв та Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Про це йдеться на сайті українського міністерства.

Меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Йдеться про розробку і виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень.

В Україні мають намір започаткувати спільне виробництво. Це дозволить створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.

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