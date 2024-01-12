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​Шмигаль і спецпредставниця США Пріцкер обговорили фінансову підтримку України і питання експорту

Наша держава розраховує на участь приватних компаній зі США у відбудові. 

​Шмигаль і спецпредставниця США Пріцкер обговорили фінансову підтримку України і питання експорту
Пенні Пріцкер і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також американським бізнесом.

Як ідеться в дописі Шмигаля у соцмережах, Україна розраховує на участь приватних компаній зі США у відбудові. 

Шмигаль і Пріцкер обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства, зміцнення української економіки, забезпечення стабільного українського експорту. Глава уряду додав, що триває робота зі США над посиленням експортних спроможностей.

Також ішлося про фінансові потреби нашої держави на 2024 рік.

Хто така Пенні Пріцкер

  • Пріцкер була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Прітцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.
  • Пріцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами. Після повернення в приватний сектор Пріцкер приєдналася до правління корпорації Microsoft і стартапу корпоративного програмного забезпечення Icertis.
  • Держдепартамент США повідомляє, що сім'я Пріцкер походить із с. Великі Пріцьки під Києвом, де володіла зерновим магазином до еміграції до Сполучених Штатів понад 100 років тому.
  • У вересні 2023 президент США Джо Байден призначив її представницею щодо відновлення економіки України. Пріцкер працюватиме з українським урядом та партнерами.
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