​Шмигаль і спецпредставниця США Пріцкер обговорили фінансову підтримку України і питання експорту

Наша держава розраховує на участь приватних компаній зі США у відбудові.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також американським бізнесом.

Як ідеться в дописі Шмигаля у соцмережах, Україна розраховує на участь приватних компаній зі США у відбудові.

Шмигаль і Пріцкер обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства, зміцнення української економіки, забезпечення стабільного українського експорту. Глава уряду додав, що триває робота зі США над посиленням експортних спроможностей.

Також ішлося про фінансові потреби нашої держави на 2024 рік.

Хто така Пенні Пріцкер