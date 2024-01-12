Коломойський і Боголюбов намагаються впливати на справу про відмивання грошей в США через українські суди, - адвокати

15 січня 2023 року Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд позову Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку. Підприємство намагається в українських судах визнати припиненими зобов’язання за кредитними договорами із банком, і цим начебто довести цільове використання мільйонних кредитів, які у період з 2007 по 2012 роки були через схему виведені на рахунки Коломойського та Боголюбова на Кіпрі, а потім у США.

В цей період підконтрольні ексвласникам ПриватБанку заводи (Запорізький, Стаханівський і Нікопольський заводи феросплавів, а також Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат), отримали кредитів на сотні мільйонів доларів США. За кредитними договорами, вони мали цими коштами профінансувати поточну діяльність, однак вони були спрямовані на рахунки Боголюбова, Коломойського та пов'язаних з ними компаній. Згодом на ці кошти близькі до акціонерів Привату американські компанії набували активи у США та інших юрисдикціях.

Після націоналізації у 2016 році вже державний ПриватБанк подав позови проти ексвласників і пов'язаних з ними компаній у США, Ізраїлі, на Кіпрі та в інших юрисдикціях.

Натомість майже синхронно із початком судового розгляду в США ці підприємства подали близько 200 майже однакових позовів (згодом об'єднаних у 14 проваджень) в Україні. Вони намагаються підтвердити в українських судах законність фіктивних кредитів, що є предметом міжнародних позовів ПриватБанку. Просять українські суди визнати, що кредитні зобов'язання належно виконані, а кредити позичальники погасили. Потім ці рішення використовуються для захисту інтересів колишніх акціонерів Банку у США та в інших юрисдикціях.

З усіх 14 проваджень українські суди розглядають зараз лише дві справи НЗФ — № 910/12559/20 (засідання призначено на 29.01.2024) і № 910/14224/20 (засідання призначено на 15.01.2024), решту 12 зупинено. Вердикт суду в цих двох справах може вплинути на інші.

“Рішеннями українських судів вони намагаються обґрунтувати нібито неможливість розгляду позовів, ініційованих Міністерством юстиції США та завадити кримінальному розслідуванню проти колишні власників, а також спробувати саботувати розгляд справи ПриватБанку в США ($685 млн плюс відсотки) і в Ізраїлі ($600 млн плюс відсотки)”, - зазначають адвокати ПриватБанку, та додають, що будь-який програш держави в українських судах у справах про “скасування націоналізації”, bail-in або Банку у справах НЗФ - “фундамент” для захисту інтересів ексвласників банку у судових справах за кордоном.

При цьому адвокати ПриватБанку наполягають, що ПриватБанк ніколи не мав претензій до НЗФ про виконання зобов'язань за кредитними договорами перед банком щодо повернення коштів. Американський позов ПриватБанку у США пред’явлений саме до ексвласників, а не до НЗФ, і стосується протиправного виведення ними коштів з ПриватБанку.

Наразі, справу повернуто на розгляд до Північного апеляційного господарського суду після того, як 5 вересня 2023 року суд зупинив провадження, посилаючись на необхідність дослідити рішення Верховного Суду по іншій справі, не пов'язаній з ПриватБанком. Однак банк успішно оскаржив це рішення у Верховному Суді.

Час і місце: 14:30, Північний апеляційний господарський суд

Судді: Коротун О.М., Сулім В.В. та Гаврилюк О.М.

Номер справи: 910/14224/20