Латвія заклала у бюджеті кошти для відбудови Чернігівщини

Також країна допоможе з постачанням обладнання і матеріалів для відбудови і ділитиметься сучасними технологіями.

Латвія долучиться до відбудови України. У бюджеті заклали, зокрема, 5 млн євро на проєкти з відновлення Чернігівщини.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

2 млн євро використають через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови. 3 млн євро реалізують через МЗС Латвії у межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.

11 січня Кабмін і уряд Латвійської Республіки підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. Укладення документа дасть змогу створити організаційно-правові засади українсько-латвійської співпраці з використання міжнародної технічної допомоги.

Документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції.