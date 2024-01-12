Латвія заклала у бюджеті кошти для відбудови Чернігівщини

Латвія долучиться до відбудови України. У бюджеті заклали, зокрема, 5 млн євро на проєкти з відновлення Чернігівщини.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
2 млн євро використають через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови. 3 млн євро реалізують через МЗС Латвії у межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.
11 січня Кабмін і уряд Латвійської Республіки підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. Укладення документа дасть змогу створити організаційно-правові засади українсько-латвійської співпраці з використання міжнародної технічної допомоги.
Документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції.
- Під час візиту Володимира Зеленського до Латвії президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що сейм Латвії 11 січня ухвалив рішення забрати в державну власність «Будинок Москви» у Ризі. Опісля кошти від його подальшого використання передадуть на потреби України.