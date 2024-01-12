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Латвія заклала у бюджеті кошти для відбудови Чернігівщини

Також країна допоможе з постачанням обладнання і матеріалів для відбудови і ділитиметься сучасними технологіями.

Латвія заклала у бюджеті кошти для відбудови Чернігівщини
Фото: Мінстратегпром

Латвія долучиться до відбудови України. У бюджеті заклали, зокрема, 5 млн євро на проєкти з відновлення Чернігівщини.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

2 млн євро використають через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови. 3 млн євро реалізують через МЗС Латвії у межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.

11 січня Кабмін і уряд Латвійської Республіки підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. Укладення документа дасть змогу створити організаційно-правові засади українсько-латвійської співпраці з використання міжнародної технічної допомоги. 

Документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції.

  • Під час візиту Володимира Зеленського до Латвії президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що сейм Латвії 11 січня ухвалив рішення забрати в державну власність «Будинок Москви» у Ризі. Опісля кошти від його подальшого використання передадуть на потреби України.
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