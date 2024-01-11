В межах благодійної ініціативи компанії «Епіцентр» машини швидкої допомоги з вересня 2022 року рятують життя військових та цивільних людей. За цей час компанія профінансувала та передала 76 авто для потреб медицини катастроф та військових медиків на суму понад 203 млн грн.

Епіцентр передав 76 авто для потреб медицини катастроф

Чергова партія швидких поїхала на Харківщину та Запорізький напрямок. Засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега під час передачі швидких зазначила, що компанія продовжує допомагати медиками рятувати життя

"Передача реанімобілів – це частина нашої важливої місії. Бойові медики щодня забезпечують надання екстреної медичної допомоги та успішної евакуації поранених бійців. Передача таких авто – це не просто медична техніка, це надія на безпеку та захист. Кожен автомобіль, який вирушає до військових медиків, несе на собі наше спільне зобов’язання – врятувати якомога більше українців: воїнів, які на передовій і мирних жителів. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це наш внесок у підтримку лікарів та їх надзвичайних зусиль для збереження життя людей", – наголосила Галина Герега.

Такі авто є реанімацією на колесах

За словами медиків ці авто – справжня реанімація на колесах. Передані автомобілі швидкої медичної допомоги типу C обладнані всім необхідним, щоб стабілізувати поранених та швидко й безпечно доправити до лікарні: апаратами штучної вентиляції легень, електрокардіографами, дефібриляторами-моніторами, вакуумними шинами і матрацами, кріслами для евакуації та іншою реанімаційною апаратурою.

Довідка: Компанія Епіцентр – лідер ринку ритейлу - з перших днів війни активно допомагає країні та інвестує в її економіку. Торік, попри значні втрати, що понесла компанія внаслідок руйнування власних торгових центрів, Епіцентр відкрив два нових ТЦ у Києві та Львові, сумарною площею 120 тис. кв. м. Напередодні відкриття компанія анонсувала старт благодійної ініціативи «Рятуємо життя» та перерахувала кошти на першу партію 14- ти сучасних реанімобілів через платформу Юнайтед-24. Загалом Епіцентр передав вже 76 нових реанімобілів на потреби медицини катастроф, в тому числі у прифронтові регіони. Загальний внесок компанії в оборону країни склав понад 2 млрд гривень.

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