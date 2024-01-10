АРМА хоче розірвати договір з Укрнафтою на управління арештованими "заправками Медведчука"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює розірвання договорів на управління активами Glusco Віктора Медведчука із державною компанією "Укрнафта".
Про це повідомила пресслужба АРМА.
У повідомленні також йдеться про арештовані активи російської компанії "Татнафта".
"Основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco – у свідомому відхиленні компанією «Укрнафта» пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК. Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету", - зазначили в АРМА.
За словами голови Агентства Олени Думи, договір із "Укрнафтою" передбачає бюджетні надходження в обсязі щонайменше 5 мільйонів гривень незалежно від роботи, а також 85% від чистого прибутку. Вона стверджує, що АРМА підготувало проєкти актів для приймання-передачі активів.
"Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету міністрів не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують", – каже вона.
"Укрнафта" заяву АРМА не коментувала.
27 вересня минулого року АРМА підписала з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала Медведчуку.
- До цього мережею управляв "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у якого з АРМА стався конфлікт. Нацагентство заявило, що припиняє з ним договори. Мовляв, за результатами проведених камеральних перевірок встановили факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" звинувачення відкинув, зазначивши, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС.