АРМА хоче розірвати договір з Укрнафтою на управління арештованими "заправками Медведчука"

В Нацагентстві пояснили, що підприємство досі не є джерелом надходжень до держбюджету.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює розірвання договорів на управління активами Glusco Віктора Медведчука із державною компанією "Укрнафта".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

У повідомленні також йдеться про арештовані активи російської компанії "Татнафта".

"Основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco – у свідомому відхиленні компанією «Укрнафта» пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК. Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету", - зазначили в АРМА.

За словами голови Агентства Олени Думи, договір із "Укрнафтою" передбачає бюджетні надходження в обсязі щонайменше 5 мільйонів гривень незалежно від роботи, а також 85% від чистого прибутку. Вона стверджує, що АРМА підготувало проєкти актів для приймання-передачі активів.

"Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету міністрів не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують", – каже вона.

"Укрнафта" заяву АРМА не коментувала.

27 вересня минулого року АРМА підписала з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала Медведчуку.