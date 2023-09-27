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АРМА передало Укрнафті управління активами мережі АЗК Glusco

Компанія має переказувати до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.

АРМА передало Укрнафті управління активами мережі АЗК Glusco
Фото: glusco.swiss

27 вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала проросійському олігарху Віктору Медведчуку.

Про це йдеться на сайті АРМА.

Відповідно до умов договору, мінімальний гарантований платіж складатиме п'ять мільйонів гривень. 

Також компанія має переказувати до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.

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Нагадаємо, нещодавно Укрнафту визначили управителем активів компанії Glusco. До цього мережею управляв "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у якого з АРМА стався конфлікт.

Нацагентство заявило минулого місяця, що припиняє з ним договори. Мовляв, за результатами проведених камеральних перевірок встановили факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" звинувачення відкинув, зазначивши, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС.

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