Під управлінням "Нафтогаз Ойл Трейдинг" колишні заправки Медведчука Glusco увійшли в пʼятірку лідерів зі сплати податків

"ОККО, Socar, Shell, AMIC, U.GO (НАК) – лідери рейтингу, які показали суттєве зростання сплати податків – у півтора-два рази до 2021 року", - повідомив експерт Сергій Куюн.

Колишні заправки Медведчука Glusco, які перебувають під управлінням "Нафтогаз Ойл Трейдинг", увійшли у п'ятірку лідерів із відрахування податків до держбюджету.

Про це свідчать дані аналізу від директора консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, які він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

Куюн дослідив, скільки податків платять українські заправні мережі у другому кварталі 2023 року. Він проаналізував найбільших продавців, на яких припадає 80% продажів через АЗС.

"Всі ринкові індикатори свідчили про рекордну рентабельність. Якщо між оптом та роздробом у 2021 році було до 4 грн/л, то останні два роки – не менше 8 грн, а частенько й більше. Отже, націнка зросла суттєво, тобто й податків має бути суттєво більше", - зауважив експерт.

Однак він простежив, що в абсолютній більшості мереж податкове навантаження залишилось без змін.

"ОККО, Socar, Shell, AMIC, U.GO (Glusco, - Ред.) – лідери рейтингу, які показали суттєве зростання сплати податків – у півтора-два рази до 2021 року", - повідомив експерт.

Наприклад, ОККО з часткою ринку 22% заплатила 50% загальних виплат податків на ринку і 82% податку на прибуток. "(Разом з WOG сформовано 90% ПнП за квартал). На двох це 750 станцій, отже решта – понад 6000 АЗС – розділили між собою 10% прибутку цього ринку. Окрім двох мереж всі голі й босі", - зазначив Куюн.

За його словами, багаторічним антилідером податкового рейтингу є Avantage 7. "Держава ще виявилась виною цим бізнесменам та бізнесвуменам. 44 копійки на кожному літрі! При цьому компанія відкрила за останній рік декілька нових об’єктів, будує два величезних заправних комплекси під Житомиром, а це мінімум $3 млн", - додав експерт.

Він оприлюднив рейтинг окладу у заправних мережах і відзначив, що офіційні невеликі зарплати насправді компенсовують доплатами готівкою. Така схема дозволяє отримувати "скромні показники" зі сплати ПДВ і прибутку.

"У вересні ціни на бензин у Avantage 7 та БРСМ нижче собівартості імпортного продукту, привезеного на АЗС. Інші мережі, особливо з невеликими продажами, вимушені думати, як з цим конкурувати, оскільки бути «білим» означає продавати набагато дорожче, а отже залишитись без клієнтів та з часом просто піти з ринку. Але варіантів зменшення собівартості пального небагато, а точніше один – теж починати хімічити з податками. Це воронка, яка зрештою затягне у себе весь ринок, якщо нічого не робити", - наголосив Куюн.

Експерт підкреслив, що саме держава має встановити чіткі правила гри й забезпечити їх дотримання. "Досвід лідера податкового рейтингу свідчить: можна платити рекордні податки, високі офіційні зарплати й при цьому мати солідний прибуток та направляти сотні мільйонів гривень на допомогу армії", - підсумував Куюн.

Нагадаємо, мережу АЗС Glusco суд арештував торік у травні - причиною такого рішення став імовірний зв'язок мережі з Росією. Тоді Glusco передали в управління АРМА. Опісля Агентство за погодження Кабміну визначило "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів.

Тепер ТОВ заявляє, що відновило комерційну діяльність АЗС і вивело мережу на стабільну роботу під час масових відключень електроенергії.