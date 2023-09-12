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Шмигаль нагадав, що ціни на газ, тепло і гарячу воду - незмінні до кінця опалювального сезону

Постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги газу за фіксованою ціною.

Шмигаль нагадав, що ціни на газ, тепло і гарячу воду - незмінні до кінця опалювального сезону
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ціни на газ, тепло і гарячу воду залишаться незмінні до кінця опалювального сезону.

Про це він сказав на засідання уряду 12 вересня.

"Важливо, що Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що Кабмін продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги газу за фіксованою ціною – 7,4 грн за кубічний метр."Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи", - підкреслив прем'єр.

Також триває укладання договорів між «Нафтогазом» і підприємствами теплокомуненерго. Наразі близько 600 виробників тепла подали заявки, а з більшістю основних підприємств договори постачання підписані.

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Нагадаємо, Денис Шмигаль нині повідомив, що підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

Раніше стало відомо, що органи самоврядування з різних областей України продовжують звертатися до уряду щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Якщо не вирішити цю проблему, взимку без тепла можуть залишитись близько 11,5 млн людей.

Асоціація міст України влітку закликала уряд компенсувати теплокомуненерго різницю в тарифах на тепло і подовжити режим ПСО.

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