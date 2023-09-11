Нафтогаз готовий використовувати "вишки Бойка", - Чернишов

Експлуатацію за призначенням цього обладнання можуть розпочати, щойно це дозволятиме безпекова ситуація.

"Група Нафтогаз" готова розпочати експлуатацію "вишок Бойка", які Україна повернула під свій контроль.

Про це заявив глава групи Олексій Чернишов.

За його словами, Група готова розпочати експлуатацію за призначенням цього обладнання, щойно це дозволятиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, нині українська розвідка повідомила, що вдалося повернути під контроль нашої держави бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Унікальну операцію провели підрозділи ГУР МО України "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Росія окупувала ці вишки у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.