Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Нафтогаз готовий використовувати "вишки Бойка", - Чернишов

Експлуатацію за призначенням цього обладнання можуть розпочати, щойно це дозволятиме безпекова ситуація. 

Нафтогаз готовий використовувати "вишки Бойка", - Чернишов
Фото: Апостроф

"Група Нафтогаз" готова розпочати експлуатацію "вишок Бойка", які Україна повернула під свій контроль.

Про це заявив глава групи Олексій Чернишов.

За його словами, Група готова розпочати експлуатацію за призначенням цього обладнання, щойно це дозволятиме безпекова ситуація.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нині українська розвідка повідомила, що вдалося повернути під контроль нашої держави бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Унікальну операцію провели підрозділи ГУР МО України "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Росія окупувала ці вишки у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies