Нафтогаз уклав договори про постачання газу з більшістю енергоємних підприємств

У компанії закликали до активності теплокомуненерго.

"Нафтогаз Трейдинг", яка є постачальником газу для підприємств-виробників теплової енергії, уклав договори про постачання газу з переважною кількістю найбільш енергоємних підприємств.

Про це йдеться на сайті компанії.

Станом на сьогодні до Нафтогазу для укладання договору постачання природного газу на опалювальний сезон 2023-2024 років вже звернулися 577 виробників тепла.

Наразі з усіх отриманих звернень опрацьовано й укладено 214 договорів: 77 контрактів підписано з теплокомуненерго (ТКЕ) та 137 — з ОСББ. 65 пакетів поданих документів повернули на доопрацювання із зауваженнями.

Глава компанії Сергій Бєляєв повідомив, що триває робота з іншими енергоємними підприємствами. Бути активнішими закликали, зокрема, теплокомуненерго.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомив, що Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр.

Також Нафтогаз працює над збільшенням видобутку газу завдяки співпраці з американськими компаніями.