«Містобудівний закон 5655 має остаточно померти», — Оксана Продан

Створення приватного контролюючого органу містобудування, що передбачено цим законом, призведе до безконтрольності забудовників.

Закон авторства голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк призведе до безконтрольності забудовників та зростання вартості житла.

Про це під час Всеукраїнського марафону проти 5655 заявила радниця Голови Асоціації міст України, народна депутатка України VII та VIII скликань Верховної Ради України Оксана Продан, передає кореспондент LB.ua.

«Закон 5655 знищує запровадження електронної системи регулювання, стимулює самовільне будівництво та легалізує незаконне, передає суб’єктам господарювання можливість контролю, збільшує вартість оформлення містобудівної документації, позбавляє громадськість прав перевіряти забудовників, монополізує допуск на ринок, порушує права власників земельних ділянок, збільшує корупцію в містобудівній сфері та обмежує можливості органів місцевого самоврядування», — сказала вона.

Продан наголосила, що в закон «закладені корупційні норми, якими знищується ідея, яка б мала бути реалізована».

На її думку, створення приватного контролюючого органу містобудування, що передбачено в тексті 5655, призведе до безконтрольності забудовників.

«Державна функція нагляду передається самим забудовникам. І відповідальність за це — 60 тис. грн за багатоповерхівку, якщо щось не так. Максимум — 250 тис. грн, якщо ти недостатньо проконтролював будівництво багатоповерхівки. Тому ціна питання абсолютно зрозуміла. Приватний бізнес буде робити те, що захоче під час свого будівництва», — прогнозує Продан.

Вона попередила, що у разі набрання чинності закону, для кожного громадянина України збільшиться вартість житла.

«Оскільки збільшується вартість оформлення документації. Так само в дуже багатьох моментах порушуються права власників земельних ділянок».

Також закон 5655 створює можливості не лише будувати безконтрольно, а й обмежує громадськість, мешканців, активістів, які не будуть в змозі впливати на ці процеси.

«Насправді 5655 — це ще не закон (оскільки його не підписав Президент). Це законопроєкт. Він має померти… Та ми маємо перейти до створення потрібної для всіх нової системи законодавства», — закликала вона.

Нагадаємо, що за вето на закон 5655 під петицією до Президента України проголосували 42 090 громадян. Президента просять ветувати закон майже 1000 депутатів 57 сільських, селищних, міських рад. Також європарламентарі в пункті 17 Резолюції Європейського Парламенту від 15 червня 2023 року (2023/2739(RSP) закликали накласти вето на містобудівний закон авторства Олени Шуляк.

За цей закон Верховна Рада проголосувала торік у грудні. "За" виступили 228 нардепів.