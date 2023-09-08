Україна офіційно запропонувала Туреччині відкрити зерновий коридор без Росії

Переговори з цього приводу можуть відбутися найближчими днями.

Україна подала Туреччині офіційну пропозицію про створення "зернового коридору" в Чорному морі без участі Росії.

Про це повідомляє CNN.

Видання повідомляє, що за словами посла України в Туреччині Василя Боднара, Україна очікує від Анкари комунікації з цього питання найближчими днями. Також така комунікація може відбутись “в рамках Генасамблеї ООН, щоб зрозуміти, як рухатися далі”.

Посол зазначив, що зараз вантажні судна вже проходять без обмежень через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини.

Від 10 серпня вже чотири судна пройшли через цей тимчасовий коридор.

Василь Боднар також назвав зняття обмежень проти Росії "абсолютно хибним шляхом". Посол України наголосив - міжнародне співтовариство "не повинно піддаватися російському шантажу".

В свою чергу, речник ООН Фархан Хак заявив, що ООН “продовжує співпрацювати на всіх рівнях, щоб переконатися, що український експорт продовольства та добрив і експорт продовольства та добрив з Російської Федерації можуть припинитися”.

Нагадаємо, Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.