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Львів і японське місто Кобе стали партнерами

Очільники міст підписали угоду про наміри щодо співпраці та взаємодії.

Львів і японське місто Кобе стали партнерами
Андрій Садовий і Хісамото Кідзо
Фото: Telegram/Андрій Садовий

Львів та Кобе стали містами-партнерами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він і очільник японського міста Хісамото Кідзо 7 вересня підписали угоду про наміри щодо співпраці та взаємодії.

"Японія є одним зі світових лідерів за якістю надання медичних послуг. А для Львова якісна медицина та реабілітація військових – це пріоритет", - зазначив Садовий.

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Нагадаємо, раніше стали партнерами Буча і норвезьке місто Саннес, а також Миколаїв і німецький Ганновер.

Торік глава уряду Денис Шмигаль закликав регіони домовлятися з іноземними партнерами про допомогу у відбудові після війни.

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