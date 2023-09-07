Львів і японське місто Кобе стали партнерами

Очільники міст підписали угоду про наміри щодо співпраці та взаємодії.

Львів та Кобе стали містами-партнерами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він і очільник японського міста Хісамото Кідзо 7 вересня підписали угоду про наміри щодо співпраці та взаємодії.

"Японія є одним зі світових лідерів за якістю надання медичних послуг. А для Львова якісна медицина та реабілітація військових – це пріоритет", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, раніше стали партнерами Буча і норвезьке місто Саннес, а також Миколаїв і німецький Ганновер.

Торік глава уряду Денис Шмигаль закликав регіони домовлятися з іноземними партнерами про допомогу у відбудові після війни.