Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Співголови міжнародної робочої групи з питань санкцій Єрмак і Макфол зустрілися зі студентами Інституту міжнародних відносин

Вони запропонували студентка декілька проєктів.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Співголови міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ - керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол - зустрілися зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомив у телеграмі Андрій Єрмак.

"Запропонували студентам декілька проектів. Вдячний Майклу за жарти, підтримку і всім студентам за чудовий настрій", - йдеться в дописі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше Макфол заявляв, що хотів, аби уся зброя партнерів, яка б забезпечила перемогу Україні, була вже відправлена. 

Також він вважає, що у США слід почати глибше і ширше вивчати україністику, оскільки Україна стане однією з ключових країн ЄС і НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies