Співголови міжнародної робочої групи з питань санкцій Єрмак і Макфол зустрілися зі студентами Інституту міжнародних відносин

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Співголови міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ - керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол - зустрілися зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомив у телеграмі Андрій Єрмак.

"Запропонували студентам декілька проектів. Вдячний Майклу за жарти, підтримку і всім студентам за чудовий настрій", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше Макфол заявляв, що хотів, аби уся зброя партнерів, яка б забезпечила перемогу Україні, була вже відправлена.

Також він вважає, що у США слід почати глибше і ширше вивчати україністику, оскільки Україна стане однією з ключових країн ЄС і НАТО.