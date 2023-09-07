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​Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, - Костін

Лише в Херсонській області виявили 11 катівень.

​Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, - Костін
Андрій Костін
Фото: Facebook/Андрій Костін

Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

Андрій Костін та Еліс Джил Едвардс
Фото: Facebook/Андрій Костін
Андрій Костін та Еліс Джил Едвардс

"На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах", - розповів Генпрокурор.

За його словами, наразі ідентифіковано 156 підозрюваних. Це російські військовослужбовці та представники окупаційної "влади". Щодо 114 підозрюваних обвинувальні акти скеровано до суду, а 35 засудили за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

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Нагадаємо, із початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей. Офіс Генпрокурора повідомив, що зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми.

Правозахисники оприлюднили інформацію, що, зокрема, у Біляївській катівні на Херсонщині окупанти утримували щонайменше 20 українців.

Нещодавно російський "комендант Херсонщини" отримав підозру за те, що особисто закатував двох українців.

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