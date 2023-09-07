Лише в Херсонській області виявили 11 катівень.

Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

Фото: Facebook/Андрій Костін Андрій Костін та Еліс Джил Едвардс

"На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах", - розповів Генпрокурор.

За його словами, наразі ідентифіковано 156 підозрюваних. Це російські військовослужбовці та представники окупаційної "влади". Щодо 114 підозрюваних обвинувальні акти скеровано до суду, а 35 засудили за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

Нагадаємо, із початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей. Офіс Генпрокурора повідомив, що зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми.

Правозахисники оприлюднили інформацію, що, зокрема, у Біляївській катівні на Херсонщині окупанти утримували щонайменше 20 українців.

Нещодавно російський "комендант Херсонщини" отримав підозру за те, що особисто закатував двох українців.