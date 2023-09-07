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НАТО не вважає падіння російського безпілотника на території Румунії навмисним нападом

При цьому у Альянсі очікують на результати поточного розслідування.

НАТО не вважає падіння російського безпілотника на території Румунії навмисним нападом
Фото: EPA/UPG

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були спричинені навмисним нападом Росії на Румунію, повідомляє Reuters. 

Україна заявила в понеділок, що безпілотники вибухнули в Румунії під час нічного авіаудару Росії по українському порту через річку Дунай. Атаки на цей порт почастішали з липня, коли Москва відмовилася від угоди, яка зняла де-факто російську блокаду чорноморських портів України.

Румунські офіційні особи спочатку заперечували заяви України, але в середу змінили думку, коли міністр оборони Анхель Тілвар заявив, що частини того, що могло бути російським безпілотником, впали на румунську землю.

«У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг законодавцям ЄС.

Столтенберг наголосив на ризиках російських авіаударів у такій близькості від території альянсу.

Зазначимо, відео падіння російського безпілотника на території Румунії раніше опублікував громадський активіст Сергій Стерненко. 

Росія завдавала повітряних ударів далекої дальності по цілях в Україні з 24 лютого 2022 року. Київ кілька разів повідомляв про підозру, що російська зброя пролітає над сусідніми країнами або падає на їхню територію.

У найсерйознішому інциденті двоє людей загинули в Польщі від ракети, яка впала поблизу кордону в листопаді минулого року. Пізніше Польща та союзники по НАТО заявили, що це була осічка української ракети ППО.

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