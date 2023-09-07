Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були спричинені навмисним нападом Росії на Румунію, повідомляє Reuters.
Україна заявила в понеділок, що безпілотники вибухнули в Румунії під час нічного авіаудару Росії по українському порту через річку Дунай. Атаки на цей порт почастішали з липня, коли Москва відмовилася від угоди, яка зняла де-факто російську блокаду чорноморських портів України.
Румунські офіційні особи спочатку заперечували заяви України, але в середу змінили думку, коли міністр оборони Анхель Тілвар заявив, що частини того, що могло бути російським безпілотником, впали на румунську землю.
«У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг законодавцям ЄС.
Столтенберг наголосив на ризиках російських авіаударів у такій близькості від території альянсу.
Зазначимо, відео падіння російського безпілотника на території Румунії раніше опублікував громадський активіст Сергій Стерненко.
Video of the attack of the russian Shahed-136 drone on the territory of Romania on September 4th.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 7, 2023
The sound of this drone can be heard in the video. It reduced the engine speed before the strike, which is typical for the Shahed-136 at the moment of hitting the target.
At the… pic.twitter.com/cNgy7KwFri
Росія завдавала повітряних ударів далекої дальності по цілях в Україні з 24 лютого 2022 року. Київ кілька разів повідомляв про підозру, що російська зброя пролітає над сусідніми країнами або падає на їхню територію.
У найсерйознішому інциденті двоє людей загинули в Польщі від ракети, яка впала поблизу кордону в листопаді минулого року. Пізніше Польща та союзники по НАТО заявили, що це була осічка української ракети ППО.