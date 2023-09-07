РФ за добу била по 10 областях України. Загинули й поранені десятки цивільних

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли 10 разів (68 вибухів). Ворог із гранатометів та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог обстрілював прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади. Путивльська громада: відбувся обстріл з ракетних систем залпового вогню (16 вибухів), з ворожого гелікоптера здійснено пуск ракет типу "НАР" (пʼять вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП.

У Дніпропетровській вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію, зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає.Мирівська громада і Нікополь: вчора вранці – під вогнем ворожої артилерії. А вже надвечір агресор атакував районний центр з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих. Але пошкоджене майно – побиті пʼять приватних будинків.

У Одеській упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь області. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

У Луганській загарбники обстріляли Греківку, на щастя, люди не постраждали, знов спробували атакувати поблизу Новоєгорівки – зазнали невдачі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці. Артилерійських – по Невському і Білогорівці. За добу противник здійснив 145 обстрілів (532 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Амбарне, Гатище, Варварівка. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Синьківки, Котлярівки та Крохмального. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове. Ворог з бойового гелікоптера обстріляв Козачу Лопань. Пошкоджено девʼять приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. Внаслідок обстрілів з артилерії Сінельникового пошкоджено три будинки, господарчі споруди. Внаслідок обстрілу Глушківки зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. У районі села Норцівка в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Біля Вільхуватки на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний чоловік 59 років. Госпіталізований з вибуховим пораненням. Загалом за добу: четверо поранених.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту області. 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. Зафіксовано п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, п'ять авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, сім БпЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихаткам. Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка, від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років. Всіх оперативно доставлено в лікувальні установи. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій населені пункти області рашисти обстрілювали 26 разів, застосовуючи різні види зброї. Під вогнем – 13 населених пунктів: Костянтинівка (житловий сектор, ринок "Ювілейний"); Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Велика Новосілка, Бердичі, Богоявленка, Дружба, Ласточкине, Новоукраїнка, Тихонівка, Шахтарське. Пошкоджено 15 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), ЛЕП, 20 торгівельних павільйонів, аптека, гараж, чотири цивільних автомобіля, будівля банку, газова труба. На Донеччині за добу: 17 загиблих, 28 поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі та на ранок зафіксовано ворожі артилерійські удари по Очакову. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 68 обстрілів (239 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (24 снаряди). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні.Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.