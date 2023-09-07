РФ не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки, − ISW

Російська оборонно-промислова база стикається з дедалі більшими проблемами у “заміні основних запасів (озброєння, − ред.) на додаток до відомих проблем із відновленням своїх запасів високоточної зброї”.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українські та російські джерела.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив 6 вересня, що Росія може виробляти лише “десятки” крилатих ракет “Калібр” та меншу кількість ракет “Іскандер” щомісяця. Росія не зможе поповнити запаси, які вона мала до 2022 року.

Юсов повідомив, що Росія зазнає труднощів із придбанням сучасного оптичного обладнання, електроніки, чипів і схем. “Cірий імпорт” і контрабанда не можуть повністю покрити потреби Росії.

Російські джерела додатково зазначили, що РФ не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки, життєво важливої для операцій на передовій. Збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в умовах дощу та ожеледиці.

Російська влада раніше заявляла, що проблему зношених шин вирішать до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Низька якість і недостатня кількість шин все більше обмежуватимуть мобільність росіян у брудну пору року та взимку.