ППО вночі збила 25 із 33 "шахедів"

Ворог знову націлився на Одеську область.

Уночі росіяни випустили по Україні 33 ударні БпЛА Shahed. Переважно били по південних районах Одеської області.

ППО вдалося збити 25 ворожих безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах.

"У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, що внаслідок цієї атаки, як і внаслідок учорашньої, постраждав Ізмаїльський район. Є руйнування припортової інфраструктури, адмінбудівлі та елеватора. Постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги. Попередня атака на Ізмаїльський район відбулася вчора. Загинула одна людина – працівник підприємства.