Росіяни протягом трьох годин атакували Одеську область – били по припортовій інфраструктурі

Уночі 7 вересня росіяни знову атакували Одеську область. Це вже четверта атака на Ізмаїльський район за пʼять днів.

Били ударними безпілотниками Shahed. Постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги, повідомив голова ОВА.

"Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля", – заявив він.

Попередня атака на Ізмаїльський район відбулася вчора. Загинула одна людина – працівник підприємства.

Росія умисно бʼє по портовій та зерновій інфраструктурі відтоді, як односторонньо розірвала зернову угоду – це відбулося 17 липня.