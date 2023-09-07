Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ракет ATACMS

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм американським колегою постачання США зброї.

Про це Дмитро Кулеба розповів на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції.

"Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Мали дуже предметну розмову", – сказав Кулеба.

Як наголосив міністр, він радий, що "ця опція залишається відкритою".

"Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.