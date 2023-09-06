Після початку повномасштабного вторгнення РФ з маріупольських музеїв не було евакуйовано жодного експоната

З маріупольських музеїв виїхало всього два спеціаліста.

З усіх музеїв Маріуполя з початку повномасштабного вторгнення Росії не було евакуйовано жодного експоната.

Про це повідомила начальниця Управління культури і туризму Донецької ОВА Вікторія Точена.

“З маріупольських музеїв, наскільки мені відомо, виїхало два спеціаліста і вони працюють на сьогоднішній день”, - сказала Точена.

Загалом у Маріуполі працювало дев’ять музеїв.

Зокрема, у фондах Художнього музею імені Куїнджі знаходилися оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського, шедеври майстрів України 20 століття, серед яких Тетяна Яблонська та Микола Глущенко.

Крім того, у фондах краєзнавчого музею знаходилося понад 53 тис. експонатів та 17 тис. книг.

Нагадаємо, міська рада Маріуполя оприлюднила фото драмтеатру, на який торік 16 березня росіяни скинули авіабомбу. Він став символом трагедії Маріуполя, під час блокади міста тут переховувалися тисячі людей з дітьми. Після скидання росіянами авіабомб 16 березня 2022 року під завалами загинули сотні мирних.