У Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках, - Маляр

Російські війська постійно обстрілюють місто Мар'їнка на Донеччині і намагаютсья штурмувати його, але успіху не мають.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ви вже декілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу - на Мар‘їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових. Ворог стер будівлі Мар‘їнки з землі. Там вже руїни і залишки фундаментів", - написала вона в Telegram.

Маляр зазначила, що ворог продовжує щодня обстрілювати місто та безуспішно атакувати нашу лінію оборони.

"В Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. В Мар’їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль. Бо це місто захищають бійці української 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.