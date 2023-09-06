Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках, - Маляр

Ворог продовжує щодня обстрілювати місто та безуспішно атакувати нашу лінію оборони.

У Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках, - Маляр
Фото: Міноборони

Російські війська постійно обстрілюють місто Мар'їнка на Донеччині і намагаютсья штурмувати його, але успіху не мають.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ви вже декілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу - на Мар‘їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових. Ворог стер будівлі Мар‘їнки з землі. Там вже руїни і залишки фундаментів", - написала вона в Telegram.

Маляр зазначила, що ворог продовжує щодня обстрілювати місто та безуспішно атакувати нашу лінію оборони.

"В Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. В Мар’їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль. Бо це місто захищають бійці української 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies