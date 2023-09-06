Кількість загиблих у Костянтинівці збільшилась до 17, пошуково-рятувальна операція завершена

Унаслідок російського удару по місту Костянтинівка загнули 17 мирних жителів, 32 особи дістали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.

"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. По 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули і 32 дістали поранень", - написав Клименко в Telegram.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих, кількість поранених та травмованих називали різну – 31 або 34.

Нагадаємо, обстріл розпочався близько 14:00 середи. Внаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку сталася пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адміністративну будівлю та п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Президент Володимир Зеленський упевнений, що російський ракетний удар по Костянтинівці був навмисним.