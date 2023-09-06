Більше півтори тисячі велосипедистів на Львівщині отримали штрафи за порушення ПДР

Звини керманичів велосипедів трапилося 29 ДТП з потерпілими, в яких травмувалося 28 осіб та одна людина загинула.

У Львівській області від початку року патрульні склали понад півтора тисячі адмінматеріалів на керманичів велосипедів, які недотримались вимог, передбачених правилами дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба Нацполіціі.

За вісім місяців цього року на території області, за попередньою інформацією, з вини велосипедистів трапилося 29 ДТП з потерпілими, в яких травмувалося 28 осіб та одна людина загинула.

Правоохоронці нагадали, що відповідно до п.п 6.6 ПДР України, велосипедистам забороняється:

керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;

рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

під час руху триматися за інший транспортний засіб;

їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);

буксирувати велосипеди;

буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

"Щодо відповідальності, то за порушення цих правил будьте готові до отримання постанови за ч. 2 ст. 127 (Порушення ПДР велосипедистами) КУпАП. Штраф - 340 гривень", - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, що в березні в Україні визнали транспортними засобами самокати та моноколеса.