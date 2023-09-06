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Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Фото: facebook/Igor A. Kozlovskyy

Помер Ігор Козловський – релігієзнавець, науковець, кандидат історичних наук, який два роки перебував у полоні на тимчасово окупованій території Донецької області. 

Про смерть вченого повідомила релігієзнавця Людмила Філіпович. За її словами, причиною смерті став серцевий напад.

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. 

Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку. Озброєні автоматами особи сказали, що він має піти "на бесіду" в утворене проросійськими терористами так зване міністерство державної безпеки. 

Терористи заявили, що релігієзнавець нібито зберігав вдома гранати, і "засудили" до позбавлення волі терміном у два роки і вісім місяців. Сам Козловський говорив, що терористам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами. Козловський зазнавав тортур, був визнаний вʼязнем сумління. 

27 грудня 2017, через два роки увʼязнення, Ігоря Козловського вдалося визволити з полону. 

Про життя в окупованому місті та полон читайте в інтервʼю з Ігорем Козловським "Я боржник взаємної любові"

Про те, як зміниться українське суспільство після нашої Перемоги, яким буде новий суспільний договір, яку Україну будувати та те, як подолати травму війни, читайте в розмові з Ігорем Козловським від серпня 2022. 

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