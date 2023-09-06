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Частина жителів міста Кілія на Одещині залишилися без світла через нічну атаку РФ

Тривають ремонтні роботи.

Частина жителів міста Кілія на Одещині залишилися без світла через нічну атаку РФ

Місто Кілія в Одеській області частково опинилося без світла через нічну ворожу атаку безпілотниками.

Про це повідомило у Telegram Міністерство енергетики України.

"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія – без світла", – йдеться у повідомленні.

Наразі ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж.

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Нагадаємо, цієї ночі протягом майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина – співробітник агропідприємства.

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