Частина жителів міста Кілія на Одещині залишилися без світла через нічну атаку РФ

Місто Кілія в Одеській області частково опинилося без світла через нічну ворожу атаку безпілотниками.

Про це повідомило у Telegram Міністерство енергетики України.

"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія – без світла", – йдеться у повідомленні.

Наразі ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж.

Нагадаємо, цієї ночі протягом майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина – співробітник агропідприємства.