Європейське оборонне агентство підписало перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім контрактів на спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України.
Про це йдеться на сайті агентства.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель, який також є головою Європейського оборонного агентства, сказав: «Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати».
«Зараз ми пропонуємо державам-членам життєздатні можливості розміщувати замовлення для промисловості через EDA, щоб підтримати Україну або поповнити власні національні запаси. Тепер державам-членам належить повною мірою використати ці можливості», – сказав виконавчий директор EDA Їржі Шедіві.
Боєприпаси, які закуповуються, стосуються найпоширеніших самохідних гаубиць, які країни ЄС відправили в Україну: французький Caesar; польський “Краб”, німецька Panzerhaubitze 2000 і словацька “Зузана”.
Незабаром будуть укладені інші рамкові контракти для інших гаубичних систем.
Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет безпекової допомоги, у тому числі більше 10 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard.
Зі свого боку, США відправлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном. Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.
Раніше посол Омельченко повідомив, що Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі. Йдетья про боєприпаси 155-го калібру.
Видання The Washington Post випустило матеріал, де повідомляється, що США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії. У Вашингтоні також мають намір обговорити створення "сил майбутнього", які змогли би стримати Росію.