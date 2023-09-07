Волонтери презентували благодійний проєкт «Таємна книга» до Дня Воєнної розвідки

Геополітичний триллер авторства Вільяма Форестера «Таємна книга» претендує на те, щоб стати українською «бондіаною». Усі кошти від реалізації книги будуть спрямовані на купівлю БПЛА для підрозділів ГУР.

До Дня Воєнної розвідки України юрист Євген Пронін разом з групою волонтерів ініціював благодійний проект “Таємна Книга”.

Геополітичний триллер авторства Вільяма Форестера розповідає захопливу історію, де герой намагається врятувати свою країну і світ, перебуваючи у павутинні потаємних планів підступних московитів, інтриг міжнародних секретних організацій та кохання до агентки Воєнної розвідки України під прикриттям.

«Таємна книга» претендує на те, щоб стати українською «бондіаною».

«Легка та іронічна форма роману дозволяє герою і читачу вільно існувати в світі геополітичних інтриг, викривати теорії змови росії проти України і врешті-решт перемагати ворога. А ми знаємо, що перемога спочатку програмується і відбувається в уяві, а вже потім в реальності», ― так описує «Таємну Книгу» українська письменниця, режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит.

Усі кошти від реалізації «Таємної Книги» будуть спрямовані на купівлю БПЛА для підрозділів ГУР МО України.

Долучитись до доброї справи можна за посиланням.

Нагадаємо, українці за два дні зібрали гроші на 13 протимінних тралів. Було заплановано зібрати гроші на 10 тралів.