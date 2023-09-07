ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва

Для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У середу, 6 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року.

Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 млн грн.

У разі внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти. З моменту звільнення з-під варти, у зв’язку із внесенням коштів на відповідний рахунок, вважатиметься, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На нього також покладатимуться обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду;

не залишати населений пункт, в якому проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, зо даються право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд зменшив колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву суму застави з 75 млн грн до 55 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави Князєву зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.

У травні НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – голову ВС Князєва та адвоката Горецького викрили на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів. Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом НАБУ виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.