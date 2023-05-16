У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям

Викриття голови Верховного суду України на корупції є найрезонанснішою справою за час діяльності Національного антикорупційного бюро. Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на брифінгу.

Він відзначив професійну роботу детективів НАБУ та прокурорів САП. Кривонос зауважив, що для викриття голови ВС детективи працювали під прикриттям.

Робота над справою почалась із того, що НАБУ отримало інформацію про діяльність злочинного угруповання із залученням суддів та керівництва суддівської гілки влади. Бюро вирішило залучити детектива під прикриттям і зафіксувало контакти власника групи "Фінанси і кредит" з одним із власників адвокатського обʼєднання, що використовувалось для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між керівником групи та адвокатом мала бути передана неправомірна вигода судді за ухвалення потрібного рішення.

Судове засідання по цій справі мало відбутися через кілька днів після домовленості, 15 березня. В результаті це засідання перенесли, щоб зібрати гроші на хабар. Частину неправомірної вигоди бізнесмен встиг передати адвокату, і 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення, після чого на початку травня адвокат отримав від керівництва ВС розподілити хабар серед учасників злочинного угруповання-суддів.

Перший "транш" хабаря передали 3 травня, а 15 травня – друга частина.

"Члени злочинного угруповання намагались здійснити вплив на обрання, на дуже важливий процес обрання членів ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів – Ред.). Сподіваємося, що обрання членів ВККС буде відбуватися прозоро", – додав Кривонос.

Представник САП додав, що адвокат, який виступав посередником у злочинних домовленостях із керівником ВС, працював у справжньому адвокатському обʼєднанні. Це обʼєднання виступало посередником між керівництвом не лише Верховного суду, а й більшості інших судів, та осіб, які хотіли дати хабар за потрібні їм рішення.

Для уникнення відповідальності фігуранти використовували підставні імена, використовували банківські сховища та намагались втекти.

Поки що затримали лише голову ВС, але підозру йому станом на 12 годину 16 травня ще не вручили. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Крім голови ВС, затримана ще одна особа. У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що голову Верховного суду викрили на отриманні хабаря 3 млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. Оскільки Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу.