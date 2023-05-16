Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва

Час засідання буде повідомлено додатково.

Сьогодні, 16 травня, Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України.

“У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба ВС зазначила, що час засідання буде повідомлено додатково.

Ймовірно, воно почнеться не раніше 11:00, оскільки саме з цього часу почнеться акредитація представників ЗМІ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили факти корупції у Верховному Суді України.

За даними ЗМІ, антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара у розмірі близько 3 млн доларів. Він ніби отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго по справі стосовно акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Також обшуки проходять у ще 18 суддів ВС, які слухали цю справу.