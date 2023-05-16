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Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва

Час засідання буде повідомлено додатково.

Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Сьогодні, 16 травня, Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України.

“У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду”, - йдеться у повідомленні. 

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Пресслужба ВС зазначила, що час засідання буде повідомлено додатково.

Ймовірно, воно почнеться не раніше 11:00, оскільки саме з цього часу почнеться акредитація представників ЗМІ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили факти корупції у Верховному Суді України.

За даними ЗМІ, антикорупційні органи затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князєва при отриманні хабара у розмірі близько 3 млн доларів. Він ніби отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго по справі стосовно акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Також обшуки проходять у ще 18 суддів ВС, які слухали цю справу. 

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