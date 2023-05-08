Суд призначив 15 років тюрми агенту російської розвідки, який збирав розвіддані на Вінниччині

За його наведенням росіяни планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по області.

Суд призначив 15 років тюрми агенту Головного управління розвідки Генерального штабу ЗС РФ, визнавши винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вінницької області. Також зрадник передавав окупантам локації місцевих органів влади, енергооб’єктів і соціальних установ, зокрема, шкіл-інтернатів. За його наведенням рашисти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по області.

Зловмисника затримала СБУ на території Вінниччини у листопаді минулого року.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Як встановило слідство, зловмисником виявився житель області, колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Тоді його завербувала російська воєнна розвідка і перевела в "режим очікування". А на початку повномасштабного вторгнення Росії на зрадника дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ і дав завдання провести розвідувально-підривну діяльність проти України. Розвіддані зловмисник пересилав через телеграм-канал.

Нагадаємо, днями за держзраду до 15 років за ґратами отримав одесит, який за 70 тис грн здавав росіянам місця дислокації систем ППО.

На Херсонщині СБУ затримала двох зрадників, які допомагали корегувати авіаудари по Кізомису та тероризували аграріїв. Батько і син уже готуватися втекти на окуповану частину області.