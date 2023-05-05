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Міський голова Одеси Труханов вийшов із СІЗО - заставу вніс депутат його фракції

13 мільйонів гривень заплатив депутат від фракції партії Труханова "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

Міський голова Одеси Труханов вийшов із СІЗО - заставу вніс депутат його фракції
Геннадій Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вийшов із СІЗО, повідомляє "Суспільне".

За нього внесли заставу - 13 мільйонів гривень заплатив депутат від фракції партії Труханова "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

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Як повідомляє Центр протидії корупції, міський голова Одеси має здати закордонні паспорти. Також він буде носити електронний браслет.

У ЦПК додали, що це вже не перший випадок, коли Труханов сплачує заставу.  Наприклад, у листопаді 2021-го Вищий антикорсуд призначив йому 30 млн грн застави у так званій справі злочинної організації "Галантерніка-Труханова". У ній очільник Одеси був підозрюваним.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі. 

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема очільника Одеси. Однак САП подала апеляцію. А в лютому 2021 року Антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок Труханову.

Днями ВАКС змінив запобіжний захід Труханову та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн. Тоді колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову, бо той не вніс застави, а також зменшила її розмір до 13 млн грн. Після арешту очільник Одеси заявив, що платити не буде.

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