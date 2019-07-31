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​САП обжаловала оправдательный приговор Труханову по делу одесского "Краяна"

Прокуроры нашли достаточно оснований для его отмены.

​САП обжаловала оправдательный приговор Труханову по делу одесского "Краяна"
Геннадий Труханов

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба САП.

"В среду, 31 июля, заместителем генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницикм подана апелляционная жалоба на оправдательный приговор Малиновского районного суда г. Одессы от 04.07.2019, которым действующий Одесский городской голова и другие соучастники признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладения средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по цене в 2 раза выше", - говорится в сообщении.

САП считает, что после анализа содержания приговора было установлено достаточно оснований для его отмены. В частности, речь идет о неполноте судебного разбирательства, несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам и существенном нарушении требований уголовного процессуального закона.

Также  прокуратура отмечает, что суд не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица - ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора.

Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой. Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для Труханова 12 лет лишения свободы. После вынесения оправдательного приговора в САП заявили, что обжалуют его.

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