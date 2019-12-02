Верховный Суд отказал адвокату Труханова в закрытии производства на оправдательный приговор по делу завода "Краян"

Суд в Одессе оправдал всех обвиняемых по делу завода "Краян".

Верховный Суд отказал адвокату городского головы Одессы Геннадия Труханова Тарасу Пошиванюку в закрытии производства Апелляционный палаты Высшего антикоррупционного суда на оправдательный приговор по делу одесского завода "Краян". Об этом говорится в постановлении суда от 7 ноября.

Апелляционная палата Антикорсуда 18 октября этого года открыла производство по апелляционной жалобе руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры на приговор Малиновского районного суда Одессы. Так, 4 июля этого года суд оправдал всех восемь обвиняемых по делу о завладении 93 миллионами гривен из городского бюджета Одессы путем покупки помещения завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Однако адвокат Труханова Тарас Пошиванюк не согласился с открытием апелляционного производства и обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой. В ней он ссылался на якобы существенные нарушения требований уголовного процессуального закона. Адвокат просил отменить апелляционное производство Апелляционной палаты ВАКСа и вернуть материалы дела в Малиновский районный суд Одессы. Однако Верховный Суд отказал.

Верховный Суд ссылался на то, что решение Апелляционной палаты ВАКСа не подлежит обжалованию в суде кассационной инстанции, поскольку не препятствует дальнейшему уголовном производству по этому делу.

Напомним, Геннадий Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО "Элит Девелопмент" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова обвинялись в завладении средствами городского бюджета Одессы при покупке горсоветом за заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившегося в целостном имущественном комплексе обанкротившегося завода "Краян".

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн. грн. здание завода в частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

В апреле этого года САП изменила обвинительный акт. Сумму ущерба городскому бюджету Одессы уменьшили с 185 млн грн. до почти 92,66 млн грн. Прокуратура попросила суд назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. А 9 июля 2019 года вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела. 31 июля САП обжаловала приговор.