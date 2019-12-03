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Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской ОГА

Он уроженец Луганской области. 

Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской ОГА
Юрий Погуляйко
Фото: volynnews.com

Новым главой Волынской облгосадминистрации стал Юрий Погуляйко, чья кандидатура была согласована Кабинетом министров 29 ноября. Указ о назначении был опубликован на сайте Офиса президента.

Представление нового главы прошло 3 декабря на официальной встрече с руководителями органов власти и местного самоуправления, пишут "Волынские новости".

"Сейчас начинается чуть ли не самый сложный этап в моей жизни. Я осознаю ответственность перед президентом и всеми жителями области", - заявил Погуляйко. 

По его словам, от него ждут не отчеты или цифры, а конкретные действия, поэтому в команде он видит только патриотов.

Ранее Погуляйко был первым замглавы Луганской ОГА. На сайте областной военно-гражданской администрации Луганской области о нем сказано, что он имеет три высших образования, а карьеру начинал как участковый милиционер.

Также он занимал несколько рядовых и руководящих должностей в органах МВД Николаевской, Черниговской, Луганской и Днепропетровской областях.

Последнее место работы до назначения замглавы Луганской ОГА - служба в налоговой милиции в Донецкой области.

Напомним, в ноябре президент назначил новых глав ОГА сразу в нескольких областях. Это, в частности, Роман Боднар в Черкасской области, Олег Синегубов в Полтавской, Дмитрий Габинет в Хмельницкой, Сергей Осачук в Черновицкой, Алексей Кучер в Харьковской. 

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