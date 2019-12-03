На Волыни неизвестные застрелили 7 ланей

На Волыни в ночь на 2 декабря в вольере Воротновского лесничества в Луцком районе неизвестные застрелили семь самок ланей.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию после 13:00. Погибших животных лесники обнаружили утром, когда приехали их кормить.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников лесничества. С целью установления времени и причин гибели животных, их тела направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В октябре в Луганской области полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лес.