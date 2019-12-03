В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Война иллюзий
Война иллюзий
Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева
Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Волыни неизвестные застрелили 7 ланей

На Волыни неизвестные застрелили 7 ланей
Фото: real-vin.com

На Волыни в ночь на 2 декабря в вольере Воротновского лесничества в Луцком районе неизвестные застрелили семь самок ланей.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию после 13:00. Погибших животных лесники обнаружили утром, когда приехали их кормить.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников лесничества. С целью установления времени и причин гибели животных, их тела направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В октябре в Луганской области полиция на 40 минут перекрывала дорогу, чтобы сопроводить заблудившегося лося в лес.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также