На Донбассе погибли два сотрудника СБУ

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибло два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ – подполковники Волочаев Денис Александрович и Каплунов Дмитрий Витальевич.

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев », - отметил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ сообщили, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.