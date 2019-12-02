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На Донбассе погибли два сотрудника СБУ

Погибли подполковники Волочаев Денис Александрович и Каплунов Дмитрий Витальевич.

На Донбассе погибли два сотрудника СБУ
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибло два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ – подполковники Волочаев Денис Александрович и Каплунов Дмитрий Витальевич.

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев », - отметил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ сообщили, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.

 

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