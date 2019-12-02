На Донбассе погибли два сотрудника СБУ

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибло два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ – подполковники Волочаев Денис Александрович и Каплунов Дмитрий Витальевич.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев », - отметил глава СБУ Иван Баканов.
В СБУ сообщили, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.