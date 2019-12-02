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По автомобилю Вячеслава Соболева стреляли из дома, а не из авто, - полиция

Задержанным подозреваемым - 18 и 19 лет. 

По автомобилю Вячеслава Соболева стреляли из дома, а не из авто, - полиция
Фото: Lb.ua

Огонь по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, велся из дома, а не из другой машины.

Об этом сообщили на брифинге полиции Киева. В доме, из которого стреляли, нашли коробку, которую там подставили под гильзу. Выстрел производился из карабина калибра 7,62. 

"Оружие отправят на экспертизу, изъяли ряд вещественных доказательств, фальшивые документы", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители задержали двух подозреваемых - им 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй - Центральной.

Фото: dtp.kiev.ua

Следствие рассматривает три версии убийства ребенка: финансово-экономическая деятельность его отца, семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность родителя погибшего.

После преступления Вячеслава Соболева взяли под охрану полиции. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница. 

Напомним, выстрел производился по машине депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

По данным СМИ,магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка, которое произошло 1 декабря в центре Киева.

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