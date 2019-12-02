Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева

Полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка, которое произошло 1 декабря в центре Киева. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.
"Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся следственные действия", - уточнили правоохранители.
Напомним, в центре Киева на ул. Льва Толстого у парка Шевченко обстреляли автомобиль Range Rover. Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.
Покушение было совершено на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.
По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.