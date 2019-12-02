Польша возобновляет выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам

Получить их можно будет в 7 пунктах выдачи.

Польша со 2 декабря возобновляет выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам. Оформить их можно на 7 пунктах выдачи.

Как сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины, планируется выдать 10 000 разрешений.

"С 11:00 2 декабря начнется оформление и выдача 10 000 разрешений Республики Польша по предварительному обмену разрешениями 2020 года, которые действительны к оформлению с декабря 2019 года", - уточнили в Министерстве.

Фото: kmu.gov.ua График выдачи разрешений для украинских грузовиков

Отмечается, что получить разрешение от Польши могут автомобили, которые соответствуют экологическим параметрам Евро-3 и выше для универсальных разрешений, Евро-4 и выше - для транзитных, а также весят не более 10 тонн.

Напомним, в 2019 Польша до 160 000 снизила количество разрешений на транзит или ввоз украинского груза. Это на 100 000 меньше, чем в 2018 году.

Из-за дефицита разрешений от Польши на границе двух стран образовывались километровые очереди из грузовых авто. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что такая ситуация для украинских перевозчиков была создана искусственно польской стороной. Украинские водители выходили под Кабин с митингом из-за отказа на въезд в Польшу.

В конце октября Польша согласилась предоставить дополнительных 5000 разрешений, и еще 10 000 разрешений на 2020 год с правом их использования в текущем году.