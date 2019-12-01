Папа Римский Франциск назвал потребительство "вирусом, который разъедает веру"

Папа Римский Франциск призвал людей противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества. Он заявил, что жадность к скидкам на товары разъедает веру и оскорбляет нуждающихся.

Об этом понтифик заявил во время проповеди в промежутке между "черной пятницей" и "киберпонедельником" - двумя днями крупнейших распродаж в году, пишет Reuters.

По словам Папы Римского, "потребительство - это вирус, который разъедает веру", потому что он заставляет людей забыть о "брате, который стучит в вашу дверь".

"Когда вы живете ради вещей, вещей никогда не бывает достаточно, жадность нарастает, а другие люди становятся препятствиями в этой гонке", - сказал глава Римо-Католической церкви.

Напомним, во время посещения японского города Нагасаки 24 ноября Папа Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия.