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Папа Римский Франциск назвал потребительство "вирусом, который разъедает веру"

Понтифик призвал противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества.

Папа Римский Франциск назвал потребительство "вирусом, который разъедает веру"
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск призвал людей противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества. Он заявил, что жадность к скидкам на товары разъедает веру и оскорбляет нуждающихся.

Об этом понтифик заявил во время проповеди в промежутке между "черной пятницей" и "киберпонедельником" - двумя днями крупнейших распродаж в году, пишет Reuters.

По словам Папы Римского, "потребительство - это вирус, который разъедает веру", потому что он заставляет людей забыть о "брате, который стучит в вашу дверь".

"Когда вы живете ради вещей, вещей никогда не бывает достаточно, жадность нарастает, а другие люди становятся препятствиями в этой гонке", - сказал глава Римо-Католической церкви.

Напомним, во время посещения японского города Нагасаки  24 ноября Папа Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия.

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