Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий на большей части Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, а также в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, прогнозируют снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см, на дорогах страны, кроме юга, - гололедица", - говорится в сообщении.

В Карпатах ожидается образование снежного покрова высотой 10-20 см.

В ГосЧС предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, ранее в "Киевавтодоре" отчитались о готовности к зимнему содержанию улиц и дорог столицы и сообщили, что преодолеют последствия возможных снегопадов.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в Украине ожидается холодная погода, в Киеве - до -3 градусов.