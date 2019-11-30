Боевики пятый день не дают восстановить электроснабжение в Марьинке

В Марьинке украинские ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в 60 домах, поскольку наемники РФ не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня. Об этом информирует штаб ООС.

"25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домах. Но еще около 60 домов на ул.Тельмана и Октябрьской остаются обесточенными", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлены.

"Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГосЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ", - отметили в ООС.

Украинская сторона СЦКК через СММ ОБСЕ подала запросы боевикам о предоставлении гарантий прекращения огня. Последний запрос отправили в субботу, 30 ноября.

Напомним, ранее в Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека.