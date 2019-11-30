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На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь, погиб украинский военный (обновлено)

В том числе, они стреляли из пулеметов и гранатометов. 

На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь, погиб украинский военный (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Вооруженные формирования Российской Федерации 29 ноября 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб один военный из состава Объединенных сил.

Противник вел обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, огонь велся возле Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе пулеметов; дважды возле Водяного - из минометов и пулеметов; возле Широкиного - из гранатометов и пулеметов.

На участках разведения сил продолжается мониторинг соблюдения режима тишины. В районах Петровского и Богдановки силы ГосЧС нашли и изъяли 27 взрывоопасных предметов.

Обновление. Во время выполнения боевого задания 29 ноября смертельное ранение получил 26-летний военнослужащий из села Кринички Гощанского района Ровенской области Алексей Капустян.

Об этом сообщает пресс-служба Гощанской районной госадминистрации.

У погибшего остались мать и 3-летняя дочь.

Фото: facebook.com/gochRDA

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупационные войска минируют некоторые участки территории взрывчаткой, которая была найдена и изъята в рамках разминирования местности в районах отведения войск.

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