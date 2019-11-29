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Сотрудники спецслужб угрожали единственному свидетелю по делу Пашинского, - адвокат

По его словам, свидетелю говорили, какие показания нужно давать в суде. 

Сотрудники спецслужб угрожали единственному свидетелю по делу Пашинского, - адвокат
Фото: Макс Левин

Адвокат бывшего нардепа Сергея Пашинского - Андрей Федур - заявил, что спецслужбы оказывали давление на единственного свидетеля по делу его подзащитного. Ему якобы говорили, какие показания нужно давать в суде, пишет "Цензор.нет".

"Единственный свидетель по делу - Олейник - сообщил, что через полтора месяца после задержания Пашинского к нему приехали двое неизвестных людей на автомобиле BMW и сказали, что он будет вызван на допрос по делу Пашинского и должен сообщить следователю, что был только один выстрел, Пашинский вышел из автомобиля, держа в руке пистолет, угрожая Химикусу, выстрелил в него", - сказал адвокат.

Также, по словам Федура, свидетелю угрожали повторным приездом, если он не даст нужные показания.

"Ему сказали, что он должен дать именно такие показания. Потому что если он так не сделает, то они к нему еще приедут. А если сделает все, что попросили, то дадут денег", - добавил Федур.

После этого следователь ГБР получил сообщение о давлении на свидетеля, но, по словам адвоката, не написал рапорт и не начал досудебное расследование.

"Я убежден, что эти неизвестные были сотрудниками Государственного бюро расследований, ибо только в интересах работников ГБР было важно, чтобы единственный очевидец событий - свидетель Олейник - изменил свои показания и чтобы этот очевидец откровенно лгал во время допроса", - сказал Федур.  В ходе заседания по избранию меры пресечения свидетель повторил свои показания и сказал, что Пашинский выстрелил в ногу Химикусу после нападения и удара бутылкой по голове. 

Напомним, Пашинский с 7 октября находится под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении, нанесенном жителю Киевской области Вячеславу Химикусу. 

29 октября Печерский районный суд Киева продлил арест Сергею Пашинскому до 29 января.

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