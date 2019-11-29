Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"

Сотрудники Национальной полиции и СБУ 29 ноября провели обыски в аппарате управления "Укргаздобычи". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Была изъята компьютерная техника, несмотря на то, что постановление разрешения на изъятие не предусматривало", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники "Укргаздобычи" оказывали содействие правоохранительным органам и предоставили всю запрашиваемую документацию.

В рамках какого дела происходили следственный действия, в компании не уточнили.

Акционерное общество "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.

Временно исполняющим обязанности главы правления является Андрей Фаворов.

Напомним, в феврале 2019 на тот момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в фактическом провале утвержденного плана по добыче газа до 2020 года.