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Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"

У работников изъяли технику. 

Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Фото: Україна Молода

Сотрудники Национальной полиции и СБУ 29 ноября провели обыски в аппарате управления "Укргаздобычи". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Была изъята компьютерная техника, несмотря на то, что постановление разрешения на изъятие не предусматривало", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники "Укргаздобычи" оказывали содействие правоохранительным органам и предоставили всю запрашиваемую документацию.

В рамках какого дела происходили следственный действия, в компании не уточнили. 

Акционерное общество "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.

Временно исполняющим обязанности главы правления является Андрей Фаворов. 

Напомним, в феврале 2019 на тот момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в  фактическом провале утвержденного плана по добыче газа до 2020 года. 

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