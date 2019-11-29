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В словацких Татрах погибли два украинских альпиниста

Погибшие были инструкторами по альпинизму.

В словацких Татрах погибли два украинских альпиниста
Фото: клуб «Вертикаль»

Вчера, 28 ноября в Высоких Татрах Словакии погибли двое украинских альпинистов. Об этом сообщает клуб "Вертикаль" у себя на фейсбуке.

"Произошла трагедия, в результате несчастного случая во время спуска погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Обстоятельства пока неизвестны, но факт, к сожалению, подтвержден, в том числе словацкими спасателями. Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой утратой", - сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях сообщили, что нечастный случай произошел во время спуска с Видловой Вежи в Высоких Татрах. Погибших искала группа словацких спасателей, однако из-за сложных погодных условий спасательный отряд приостановил работы.

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